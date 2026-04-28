Dazn, Matri: “Dimarco MVP della Serie A? L'anno scorso McTominay più decisivo”

vedi letture

Direttamente dagli studi di Dazn si è parlato della stagione di Federico Dimarco, protagonista di un’annata di altissimo livello con l’Inter

Direttamente dagli studi di Dazn si è parlato della stagione di Federico Dimarco, protagonista di un’annata di altissimo livello con l’Inter e autore del record di assist in campionato da quando la Serie A è a 20 squadre. L’esterno è anche tra i candidati al premio di MVP della stagione 2025/26, grazie a prestazioni costanti e di grande impatto nel sistema di gioco nerazzurro.

Il confronto tra Dimarco e McTominay

L’ex attaccante Alessandro Matri ha però voluto allargare il confronto all’ultimo MVP, Scott McTominay, esprimendo un giudizio personale controcorrente: "Secondo me McTominay l'anno scorso è stato più decisivo del nerazzurro. Dimarco ha fatto un'ottima stagione, strepitosa, in un contesto molto buono. Lo scozzese arrivava da una stagione al Manchester United dove faticava a trovare spazio e ha cambiato il modo di giocare del Napoli, ha segnato, ha fatto assist, è diventato determinante e devastante. Quest'anno secondo me l'assenza di Lautaro Martínez ha pesato di più della presenza di Dimarco nell'Inter".