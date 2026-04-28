Damiani: "Inter nettamente superiore a Napoli e Milan, anche sul piano del gioco"

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Grandi elogi all’Inter in vista dell’ormai imminente conquista dello Scudetto arrivano da Oscar Damiani.

Grandi elogi all’Inter in vista dell’ormai imminente conquista dello Scudetto arrivano da Oscar Damiani. L’ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, oggi procuratore, intervenuto a TuttoMercatoWeb, ha sottolineato in particolare il lavoro svolto dal tecnico Cristian Chivu, oltre ai meriti complessivi della squadra nerazzurra.

La stagione di Inter, Juve e Milan: la valutazione di Damiani

"Va dato merito alla squadra, alla società e a Chivu. L'Inter è stata nettamente superiore anche sul piano del gioco, la squadra ha un'identità ben precisa con calciatori forti e di livello superiore rispetto a quelli di Milan e Napoli".

Damiani si è poi soffermato anche sulla sfida tra le sue due ex squadre, Milan e Juventus: "Milan e Juventus sono squadre che si impegnano, si danno da fare. Ma mancano i campioni, le giocate. In questo Milan non c'è un giocatore che giocherebbe in quello del passato. Né Juventus né Milan sono squadre di livello europeo. Quarto posto? Mi sembra che la Juventus abbia qualcosa in più, ma faccio fatica a dare un giudizio".

Infine, una battuta sul futuro di Luciano Spalletti in bianconero: "Spalletti è un ottimo allenatore, ha dato un’identità alla squadra. Non può fare lui i gol, non ha colpe. Però sono d’accordo sulla sua conferma".