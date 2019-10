Biasin bacchetta Napoli ed Inter: "Pareggiare con Spal e Parma ci sta se hai medie ambizioni"

Fabrizio Biasin, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha bacchettato Napoli ed Inter dopo i pareggi contro Spal e Parma: "Anche la Juventus aveva la solita fame di vittoria, ma la Signora dei fenomeni per una volta è tornata a casa senza tre punti. Succede veramente di rado, soprattutto quando i bianconeri giocano in provincia. Tutti sapevano, tutti potevano approfittarne. E invece no, ci è riuscita (discretamente bene) solo l’Atalanta che studia da Leicester (sto esagerando, lo so, ma volevo essere tra i primi a dirlo che non si sa mai...). Le concorrenti sulla carta - che poi sono Napoli e Inter - hanno fatto la stessa fine dei primi della classe, con una colpa doppia. Pareggiare con Parma e Spal ci può stare se hai medie ambizioni e non se vuoi tentare il miracolo, che poi è riuscire a far abdicare i soliti bianconeri".