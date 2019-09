Biasin: "Con Llorente il Napoli ha tante soluzioni in attacco. Icardi? Sul riscatto del PSG..."

Fabrizio Biasin giornalista di Libero è intervenuto a ‘’Si Gonfia La Rete’’ trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Il Napoli negli ultimi anni è arrivato avanti all’Inter per cui è gusto fare la corsa sui più bravi. Gli azzurri hanno fatto il necessario per saltare il castello, con l’arrivo di Llorente, Ancelotti ha tante possibilità nel reparto offensivo e questo significa che il Napoli ci prova seriamente.

Inter? La sensazione è che ci sia qualcosa di diverso , c’è più unità di intenti , la volontà di creare un gruppo. In questo momento sembra che tutti stiano remando dalla stessa parte. A Conte è stato chiesto di avere risultati nel lungo periodo, adesso arrivano partite difficili ma la sensazione è che c’è un gruppo che può fare molto bene



Icardi? Mi sento di dire che Icardi difficilmente vestirà ancora la maglia dell’Inter, lui ha sempre dimostrato di non voler dare fastidio all’Inter trasferendosi in una delle avversarie neroazzurre, se riesce a fare bene non è escluso che venga riscattato dal Psg”