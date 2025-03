Biasin: "Conte? Basta dire miracolo! Napoli già forte e ha speso 100mln"

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, commenta gli ultimi risultati di Serie A e spiega quali sono le probabilità di vittoria del tricolore per il Napoli ma anche per l'Inter: "Il Napoli può vincere lo scudetto? Eccome. Ha superato il momento difficile alla grande ed è ben sintonizzato con l’idea di grandezza del suo tecnico. Questa è la grande qualità del tecnico pugliese: trasmettere a chiunque la sua voglia di vincere".

Sull'Inter: "Ha raggiunto i quarti di finale. Per qualcuno è un risultato scontato e questa è la dimostrazione che l’Inter ha abituato tutti davvero bene. Forse troppo. Simone Inzaghi ha toccato quota 200 presenze nerazzurre con 133 vittorie e una media di 2.18 punti di media. C’è chi trova ancora la forza per criticarlo e così facendo dimostra di avere le idee quantomeno confuse".

E ancora: "Quanto è bravo Conte da 1 a 1000? Mille. E però smettiamola di pensare che stia realizzando un miracolo. Il miracolo lo ha fatto Spalletti, capace di stravincere uno scudetto (e di arrivare ai quarti di Champions) con una squadra che in estate era stata sventrata, Conte sta facendo benissimo con un gruppo forte e che ha ovviato alle partenze estive con oltre cento milioni di investimenti. Non è poco".