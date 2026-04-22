Biasin contro Conte: "Dice che media non lo capiscono, ma tutto nasce dal suo modo di fare"

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Questa è la considerazione di Fabrizio Biasin, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb

Il Napoli sta chiudendo la sua stagione con qualche tensione di troppo. Questa è la considerazione di Fabrizio Biasin, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "È una situazione tipica della gestione Conte, quella che porta le sue squadre a toccare “vette prestazionali” notevolissime ma anche momenti di nervosismo difficilmente sopportabili. A detta di Conte è colpa dei media e di come recepiscono i suoi messaggi, ma la verità è che certe narrazioni dipendono esclusivamente dal suo modo di fare.

Se dicesse: “Ho un contratto e intendo rispettarlo” nessuno farebbe ragionamenti sul suo futuro lontano da Napoli. Ma lui fa esattamente l’opposto, parla di incontri da fare con patron De Laurentiis, ammicca alla nazionale, borbotta e, in definitiva, alimenta le incertezze. Quella che va a concludersi non può essere definita una stagione positiva, perché il Napoli ha raggiunto uno status enorme, figlio della illuminata gestione griffata De Laurentiis. Il piazzamento in campionato, sommato alle eliminazioni precoci in Champions e Coppa Italia dovrebbero essere materiale sufficiente per chiedere conto al tecnico che, invece, come sempre ama passare per vittima di non-si-sa-bene quale nemico invisibile. Antonio Conte quest’anno ha dato meno di quanto ha avuto: è una constatazione elementare, eppure c’è chi riesce a sostenere il contrario.