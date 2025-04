Biasin difende Conte: "Dice balle chi lo critica, punto di Bologna è oro colato"

Antonio Conte sta facendo un lavoro enorme ed il pareggio di Bologna vale tantissimo per il Napoli. Così scrive Fabrizio Biasin sul tecnico del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Antonio Conte dopo il pareggio del Dall’Ara ha iniziato a ricevere qualche rimbrotto: “Non cambia mai, non si vede il gioco”. Balle.Conte sta facendo benissimo e il punto di Bologna è oro colato.

Ve lo dice uno che è contro la beatificazione del mister leccese, ma ne riconosce i meriti: fin qui ha fatto una cosa grande (non un miracolo, ma di sicuro un lavoro enorme) e l’1-1 di lunedì sera vale moltissimo. Piaccia o non piaccia da Conte non bisogna pretendere la valorizzazione dei singoli giocatori o il bel calcio (non è la sua prerogativa), ma il risultato finale (non lo sbaglia praticamente mai)".