Biasin difende Garcia: “Critiche ingenerose, il Napoli di Spalletti è irripetibile!”

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del momento del Napoli a Cronache di spogliatoio: “Quella del Napoli è una storia scritta. Il Napoli arriva da una delle stagioni più belle della sua storia, irripetibile. Il primo a capirlo è stato Spalletti che ha deciso di andare via dopo lo scudetto.

Dopo l’addio è cominciato il casting di De Laurentiis in cui tanti hanno detto di no perché era inevitabile arrivare a questo punto. Sicuramente Garcia sta commettendo qualche errore e deve portare dalla sua parte alcuni giocatori, ma il raffronto con una stagione perfetta ti porta per forza di cose ad essere il colpevole a prescindere. E questa cosa è difficile da estirpare”.