Sky, Bucciantini: “Complimenti a Conte, si è ricavato un attaccante inserendo un difensore”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "Complimenti a Conte per come ha gestito oggi l'emergenza. Avendo giocato con Lang, non aveva nemmeno un attaccante in panchina e se l'è ricavato inserendo un difensore, spostando Di Lorenzo dentro l'azione con Marianucci. Tra l'altro poi l'ha premiato anche l'azione del gol del 2-2, che è arrivato con Marianucci che crossa per l'inserimento di Di Lorenzo. E lì è stata una bella idea, perchè si è costruito un cambio con i giocatori che aveva d'attacco, inserendo un difensore”.