Montolivo: “Il Napoli è arrivato un po’ corto di fiato, ma bravo a non perdere”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex calciatore Riccardo Montolivo ha commentato il 2-2 del Napoli col Verona: “Dopo un periodo positivo da parte del Napoli per continuità di risultati, credo che sia arrivato un po' corto col fiato. Sono mancate un po' di energie, un paio di episodi sono girati storti, le partite si complicano, Hojlund si esalta quando ci sono gli spazi.

Una volta fatto il gol il Verona si è chiuso dietro giustamente, ha fatto la sua partita, quindi questi spazi non ci sono e Hojlund nello spazio stretto fa fatica. Giocatori magari un po' meno brillanti e poi senza Neres, che è mancato, che nello stretto può saltare l'uomo e quindi creare superiorità. E’ stata una partita che il Napoli è stato bravo a non perdere".