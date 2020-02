Biasin elogia Gattuso: "E' un gran bravo allenatore, ha sistemato gruppo che era allo sbando"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato la gara di questa sera: "Oggi il Napoli affronta il più forte che c’è (sì, Messi). Non abbiamo la minima idea di come possa finire la sfida con il Barcellona, ma prima ancora che abbia inizio la tenzone diciamo la nostra su Gattuso: è bravo. Bravissimo. E voi direte “sì, la grinta, il cuore”. No, basta con ‘sta cazzata. È un gran bravo allenatore, ha idee, ha sistemato un gruppo che era allo sbando. Non è poco".