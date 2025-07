Biasin: "Napoli sopra tutti, nessuno ha questi soldi! ADL bravissimo da 10 anni"

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista vicino alle vicende dell’Inter, Fabrizio Biasin, ha parlato anche del Napoli: “Il Napoli funziona non da uno o tre anni, ma da 10 anni. De Laurentiis può stare simpatico o meno ma il calcio lo sa fare molto bene, non è un fondo, col calcio ci campa pure. Soldi in tasca e risultato,bravissimo! Sono 10 anni che il Napoli è lì, primo, secondo, terzo e quarto, ma non immaginavo questo salto di qualità. Ora non deve più convincere i giocatori, rincorrerli perché scappano, ora è in un’altra fase.

Non è più Juve, Milan e Inter, ma c’è il Napoli e sta anche sopra. Anche con Osimhen dice noi siamo il Napoli, vendiamo alle nostre condizioni, 75mln sono. A gennaio Conte dice non bisogna essere di passaggio, io dico il primo che andrà via sarà lui ma invece resta e De Laurentiis ha dimostrato che è solido, poi arriverà primo o terzo ma c’è stato un salto di qualità ed è il passaggio più difficile da fare. Il Napoli sta facendo un mercato con una forza economica senza paragoni in Italia! Poi il campo ci dirà, ma è avanti e sta prendendo tutti i piani A ed a cifre importanti, ma non esagerando come la Juventus con 60mln Koop e 50 Luiz".