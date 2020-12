Biasin promuove Petagna: "Nome poco esotico, ma a volte la stazza non fa il monaco"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza anche il momento del Napoli: "Il Napoli c’è, eccome se c’è. L’altro giorno ha vinto con Lozano e Petagna, ovvero con i cambi. Segno evidente che la rosa a disposizione di Gattuso è completa come poche altre in serie A. Ecco, Petagna, attaccante dal nome pochissimo esotico ma comunque utile. A volte la stazza non fa il monaco.

L’Inter deve vincere lo scudetto, lo sa Conte, lo pretendono i dirigenti. Gli stessi che hanno chiesto al tecnico di utilizzare maggiormente uno come Eriksen: domenica lo ha fatto, vedremo domani con il Napoli. Ecco, Conte. L’altro giorno ha dimostrato di non essere così “intransigente”, anche solo per aver scelto in corso di gara il 4-3-1-2 che ha ribaltato il match. Lo rivedremo? Possibile, ma difficilmente dall’inizio. Per il resto si chiede al tecnico qualche sorriso in più: non servirà a dimenticare il flop europeo, ma può aiutare l’ambiente a ricompattarsi molto più della consueta “ricerca del nemico” di turno. Ecco, quella sembra francamente inutile, al momento".