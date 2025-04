Biasin punge Lukaku: "Fenomenale in campo, meno quando si tratta di mantenere promesse"

"Lukaku ti può stare simpatico oppure no, ma cosa gli vuoi dire?". Così scrive Fabrizio Biasin sull'attaccante del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Siamo a 12 gol e 10 assist in stagione, roba per pochissimi. Il tutto realizzato da uno che per gran parte della stagione è stato additato come quello “non più all’altezza”.

Alla faccia! Il Napoli che insegue lo scudetto ha diverse frecce al suo arco – da McTominay, all’eccellente Meret – ma ha anche (e forse soprattutto) un tizio là davanti non affidabilissimo quando si tratta di mantenere promesse (eh beh…), ma fenomenale quando si tratta di fare “fatti” in campo" si legge nell'editoriale. Il riferimento è all'accordo che Lukaku aveva raggiunto con l'Inter nell'estate del 2023, prima di cambiare idea.