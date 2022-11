Biasin realista: “Napoli senza limiti finora, stufo di sentire che la sosta cambierà tutto”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Sono stufo di sentir dire da settimane che la sosta cambierà tutto. A me sembra un discorso retorico e basato sul nulla, non abbiamo chissà quale storico a cui affidarci. A me sembra più una speranza di chi vuole una lotta all’ultimo sangue in un campionati che fin qui ha un leader e tante inseguitrici. Quali limiti ha mostrato fino a questo momento il Napoli ai quali io posso attaccarmi? Finora nessuno, quindi in questo momento non posso dire che a gennaio cambieranno le cose".