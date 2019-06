Biasin: "Sarri alla Juve non riproporrà l'idea di calcio di Napoli, è già cambiato a Londra..."

Maurizio Sarri resta l'argomento del giorno, con diversi commenti da parte degli addetto ai lavori. Ne ha parlato anche il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Per intenderci: Sarri è pochissimo juventino e ancor meno coerente (tranne quando a suo tempo disse "intendo monetizzare", concetto legittimo), ma guai a pensare che andrà a Torino con la pretesa di riproporre la stessa idea di calcio di Napoli. Sarri è cambiato, lo ha già fatto a Londra divenendo molto più pragmatico che bello. Nessuno può sapere se in conferenza sbraiterà o dirà corbellerie capaci di imbarazzare la Signora, ma sappiamo - e lo diciamo credendoci per davvero - che certamente Guardiola avrebbe attratto più riflettori (e relativi quattrini), ma non altrettanto certamente avrebbe garantito euro-risultati lussoreggianti o, comunque, sicuramente superiori rispetto a chi si è preso la panchina.