Biasin: "Se il Napoli avesse affrontato ora la Juve avrebbe avuto grande possibilità"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin: "Il Napoli può lottare per lo Scudetto? E' una squadra che mi è sempre piaciuta tanto per l’idea molto moderna di calcio che ha Gattuso. Anche il mercato del Napoli mi è piaciuto, hanno preso Osimhen, tenuto Kouliblay e preso anche Bakayoko. In questo momento mi sento di dire che Inter, Juve e Atalanta hanno qualcosa in più sul lungo periodo. Il Napoli però se avesse affrontato la Juve adesso avrebbe avuto grande possibilità di successo.

Il Napoli può passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 in corso di gara? Con quel tipo di giocatori puoi fare quasi tutto quello che vuoi. Puoi iniziare le partita con una squadra tecnica e finirla, grazie anche cinque cambi e all’acquisto di Bakayoko, con una fisica. Questo è lo scenario che è cambiato quest’anno.

Ipotesi Playoff? Spero che non si decida di arrivarci a stagione in corso, sono contrario sarebbe del materiale in più per creare nuove polemiche".