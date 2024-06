Biasin su Conte: “Ha riacceso la piazza e stroncato ogni procuratore!”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a 'Cronache di Spogliatoio'

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a 'Cronache di Spogliatoio': "Conferenza Conte? Hanno scelto una cosa molto scenografica, in stile De Laurentiis ed è venuta anche bene perché in un ambiente che veniva da un anno di depressione totale, in cui non funzionava nulla, serviva una scossa anche scenografica.

Poi vale quello che vale perché si passa dal campo e dal mercato, ma Conte ha detto cose non banali, facendo intendere che fa lui, poi vedremo se il grande capo gli lascerà effettivamente campo. E’ un grande allenatore, decide lui chi resta e chi va via, ha stroncato ogni tipo di procuratore dei suoi dicendo che se non ha voglia gliela farà venire lui, preannunciando che dovranno fare fatica. La piazza intanto è stata riaccesa”.