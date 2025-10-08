Biasin sulla convivenza De Bruyne-McTominay: "Mi ricorda un antico proverbio"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla della convinvenza tra Kevin De Bruyne Scott McTominay: "Tocca al Napoli di Conte, costretto ad affrontare le prime rognette dettate dal doppio impegno. Arrivano i fisiologici infortuni, ma la squadra appare comunque solida e ben gestita. Qualcuno dice: “Con De Bruyne in campo, McTominay appare sacrificato, solo che De Bruyne mica lo puoi lasciar fuori”.

E in effetti non è considerazione sbagliatissima ma, dice il saggio: “Meglio dover risolvere un problema di abbondanza che dover subire un problema di mancanza”. E un’altra cosa: Hojlund, arrivato per improvvisa necessità, è davvero un grande acquisto. Anche solo perché ha dieci anni abbondanti di carriera davanti. Bravo il Napoli ad acchiapparlo".