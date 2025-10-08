Milan, Rabiot non ha dubbi: "È il Napoli la più forte, ma noi lotteremo fino alla fine"

Il Napoli è la squadra più forte del campionato. Questo il pensiero di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, che parla della corsa scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Chi lotterà per lo scudetto? Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po' una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte. L'Inter è l'italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo.

Non è scontato creare subito la giusta dinamica. Alla Juve c'è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l'alchimia da scudetto. Lotteranno per la Champions. Noi di sicuro lotteremo fino all'ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non l'abbiamo celebrato degnamente a causa del Covid. Stavolta mi piacerebbe festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza".

Sorpreso da Modric?

"Non sono sorpreso per il suo impegno e la sua professionalità, altrimenti non sarebbe a questi livelli alla sua età. Sono sorpreso perché a quasi 40 anni non è scontato ciò che fa. È uno che continua a dare tutto in partita e in allenamento. Un vero esempio per tutti".