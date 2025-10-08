Lukaku brucia le tappe, Il Mattino: "Ha messo la Supercoppa nel mirino"

vedi letture

"Romelu Lukaku conferma i passi da gigante dalla lesione al retto femorale". L'edizione odierna de Il Mattino racconta di un Lukaku quasi pronto per tornare a lavorare a Castel Volturno dopo una prima parte di riabilitazione in Belgio: "I medici della nazionale belga, a cui si è affidato per la riabilitazione hanno rassicurato il club azzurro, Big Rom potrebbe tornare a Napoli già a fine ottobre. In campo, nel mirino c’è già la Supercoppa italiana a Riad. Con un grande rimpianto: quello di non far parte della lista Champions".

Ricordiamo che la 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la Finale il 22 dicembre 2025. La prima Semifinale sarà Napoli - Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna - Inter (venerdì 19 dicembre 2025). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025.