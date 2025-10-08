Nuovo stadio al Caramanico da 65mila posti e 8mila posti auto: il progetto di ADL

"Spulciando tra le "controdeduzioni" che patron Aurelio De Laurentiis ha fatto alle criticità rilevate da Comune e Città metropolitana al suo progetto dello stadio al Caramanico, viene fuori un primo identikit dell'impianto: uno stadio da 65mila posti che vivrebbe letteralmente sette giorni su sette". L'edizione odierna de Il Mattino svela il progetto nuovo stadio di De Laurentiis: In una decina di righe viene spiegato cosa dovrebbe essere l'impianto al Caramanico: Nell'ambito del progetto sono, inoltre, previste aree ancora da sviluppare in funzione delle future modalità di gestione, ad esempio, museo, store, centro medico, e delle fasi successive di sviluppo.

De Laurentiis vuole 8000 posti auto e la Uefa spiega perché: «Possono generare incassi notevoli nei giorni di partita, poiché si possono applicare tariffe più elevate». Il Maradona è molto raggiungibile dal trasporto pubblico su ferro, ma pure al Caramanico stanno per essere aperte due stazioni della linea 1: Tribunale e Poggioreale e una terza direttamente dentro all’Aeroporto di Capodichino. Poi da quelle parti ci sta anche la Circumvesuviana" si legge sul Mattino in edicola.