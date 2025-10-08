Di Natale pazzo di un azzurro: "Conte l'ha reso tra i più forti d'Europa"

Ai microfoni di Tuttosport Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, ha parlato dell'attualità e della nostra Serie A.

Totò Di Natale, quanta Serie A guarda ancora?

"Tanta. Sono sempre innamorato del calcio, mi appassiona vederlo, anche se non è più quello dei miei tempi. In Italia c'è molta meno qualità . Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all'Inter per lo scudetto. E c'è pure la Roma di Gasperini che mi incuriosisce parecchi".

Oggi chi la stuzzica in Serie A?

"Modric al Milan è uno spettacolo. Ha 40 anni, gioca in un ruolo particolare: come lui non ce ne sono al mondo. Anche Soulé sta crescendo tantissimo, ma tra gli italiani segnalo Politano: al Napoli è sempre stato sottovalutato, Conte lo sta rendendo uno degli esterni più forti d'Europa".