Lanzafame: “Scudetto? Inter ancora davanti a tutte, ma il Napoli ha il fattore Conte”

L'ex attaccante Davide Lanzafame ha rilasciato una intervista a Stile Tv, nel corso della quale ha detto la sua in merito alla lotta tricolore. Queste le sue parole: "L’Inter negli ultimi quattro anni è sempre stata la squadra più forte e attrezzata, quindi se guardo il potenziale della rosa metto ancora una volta i nerazzurri davanti a tutti", ha detto, eleggendo la squadra di Chivu a favorita.

Allo stesso tempo, Lanzafame ha spiegato sul Napoli di Antonio Conte: "Il Napoli però ha il fattore Conte, e gli allenatori forti diventano impattanti e spostano gli equilibri. Non sempre la più forte vince: lo scorso anno infatti il Napoli non era paragonabile all’Inter".

In questa bagarre, a fare la differenza potrebbe essere il calendario fitto: "A questi livelli, dove i ritmi sono elevati e il tasso di infortuni è altissimo, giocare tre competizioni porta via energie e provoca molto stress, quindi si perde qualcosa in campionato. Il Napoli lo scorso anno ha fatto una sola competizione, quest’anno invece Napoli e Inter giocano alla pari. La Champions toglie energie e anche qualche punto".