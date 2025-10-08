Lucarelli: “Mi ha colpito una dichiarazione di Conte su Hojlund. Significa una cosa…”

vedi letture

Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Napoli e del Livorno, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Hojlund mi piace molto, del resto non è che il Napoli ha fatto una scommessa per sostituire un calciatore importante come Lukaku. Bisogna fare i complimenti alla società perché ha preso un giocatore già di livello. Mi sorprende di più la sua velocità di inserimento, perchè non è così matematico che un calciatore scende dall'aereo, va a Castelvolturno, si cambia, conosce i compagni, si mette la tuta di allenamento, le scarpe da gioco, va in campo e comincia a segnare subito. Non è scontato, ci sono giocatori che ci mettono un anno, due anni, tre anni a riuscire a diventare immediatamente dei calciatori importanti.

Inoltre mi ha colpito la dichiarazione di Conte ‘Hojlund può diventare un crack’. Se lo dice lui che lo allena tutti i giorni, se lo dice un allenatore che normalmente non si espone e che non regala complimenti a tutti, vuol dire che il danese può avere un grandissimo futuro. Il Napoli ha faticato contro il Genoa? Ci può stare, anche perché gli azzurri hanno avuto una settimana molto impegnativa, giocando in Champions dopo la gara di serie A contro il Milan. Ha dovuto buttare il cuore oltre l'ostacolo per vincere e per me è un aspetto positivo, ha dimostrato che è una squadra capace di saper uscire fuori da situazioni complicate. Il Napoli gioca in vari modi, col palleggio o con le ripartenze e per me sono tutte soluzioni valide, anche perché oggi l’avversario ti affronta in modo diverso. E’ una ricchezza proporre sistemi di gioco o versioni differenti della propria squadra ed anche avere un portiere che ha una rimessa lunga che ti consente di scavalcare 50-60 metri di campo è un vantaggio, perchè si possono mettere in condizione gli attaccanti di giocare uomo contro uomo con i difensori della squadra avversaria”.