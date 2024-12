Biazzo a Conte: "Neres ha trainato la squadra, possiamo averlo insieme a Kvara?"

Il giornalista Salvatore Biazzo ha detto la sua a Tele A dopo la vittoria importante del Napoli contro l'Udinese: "La differenza tra l’Udinese e il Napoli l’ha fatta uno e un solo calciatore: l’ha fatta Neres. Perché è l’unico che ha trainato la squadra in avanti, ha avuto parecchie occasioni e alla fine ha anche segnato.

La parentesi va invece per Lukaku, che ha dimostrato che quando viene servito, che quando gli altri calciatori interpretano quelle che sono le sue caratteristiche, lui arriva di potenza e segna alla Lukaku. Come ha segnato nella Roma, come ha segnato nel Chelsea, come ha segnato dovunque sia andato. Quasi mai Lukaku ha chiuso il campionato senza chiudere la doppia cifra, quasi mai. Quindi Lukaku, 6 gol e 5 assist, merita un gran bel voto. Commento finale a Conte: la squadra ha giocato in maniera troppo lenta e soprattutto sulla fascia destra. Ora: si potrebbe avere un Kvaratskhelia a sinistra e un Neres a destra?”.