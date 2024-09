Biazzo fiducioso: “Vedendo le altre dico che il Napoli lotterà per lo Scudetto”

vedi letture

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero: “Il Napoli attuale è molto diverso rispetto a quello degli ultimi anni, soprattutto rispetto a quello dello scudetto. Quella squadra ripartiva dal basso, con Conte invece c'è una nuova concezione. Noi ci attacchiamo ai numeri ed ai moduli, lui invece pensa agli spazi: i calciatori devono andare a posizionarsi nel posto giusto per avere poi lo spazio per andare a fare male. Io vedo un grande potenziale nel Napoli, credo molto nelle capacità di Conte.

D'altra parte De Laurentiis gli ha lasciato carta bianca volendo ripartire, è quindi lui l'allenatore giusto per costruire un nuovo ciclo. Questa città lo merita ampiamente dopo l'ultima orribile stagione. Anguissa? Partita stratosferica a Cagliari, avere in panchina gente come McTominay e Gilmour diventa uno stimolo in più perchè devi iniziare a lottare per il posto da titolare. McTominay e Gilmour non sono soltanto le alternative di Lobotka e Anguissa, sono tutti compatibili tra loro.

Conte farà le sue scelte di partita in partita in base agli avversari. Il Napoli sta attraversando ancora un momento delicato, poi Conte capirà quale sarà il modulo più corretto per il continuo della stagione. Sono fiducioso, viste le altre squadre mi sento di dire che il Napoli lotterà per lo scudetto".