Biazzo: "Ottimista sul Napoli, ma bisogna intervenire sulla fascia sinistra"

Salvatore Biazzo, voce storica della Rai, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "In due turni il Napoli ha recuperato un mare di punti agli avversari ed è apparsa la squadra che ha espresso maggiore qualità, per questo sono ottimista.

Troppe preoccupazioni per la Coppa d’Africa? A gennaio abbiamo creato un falso storico con la Coppa d’Africa, era chiaro che la competizione non sarebbe stata eliminata. Non è che solo perché si giocava in Africa era una coppa meno importante, un allenatore deve tenere in conto anche questo tipo di emergenze.

Napoli da scudetto? Abbiamo visto tantissime volte la Juve stravincere i campionati, la sua tifoseria si era abituata a vincere e adesso che perde non è che fischia la squadra. La Juve ha sempre avuto la fame di risultati e il Napoli per fare il salto deve avere la stessa fame, deve puntare allo scudetto. Sul mercato il club azzurro mi sembra molto fermo, poi i nomi che si fanno sono improponibili. Qual è il progetto Napoli? A centrocampo si è abbondanza di calciatori e la prospettiva qual è Frattesi? Il giocatore del Sassuolo è molto forte, anche Ilic del Verona è un ottimo prospetto, ma il Napoli ha bisogno qualcosa sulla fascia sinistra, è lì che si deve intervenire. Se punti allo scudetto hai la qualificazione in Champions assicurata, il Napoli deve puntare a vincere gli scontri diretti. Il Napoli ha già quattro sconfitte mentre l’Inter solo una, è negli scontri diretti che devi tirare fuori le unghie ed è lì che devi vedere il lavoro di Spalletti”.