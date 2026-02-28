Biazzo: "Prova indegna del Napoli! Sofferenza enorme contro il Verona"

Il giornalista Salvatore Biazzo, ai microfoni di Tele A nel corso di 'La Partita dei Campioni', ha commentato la prestazione del Napoli di Antonio Conte che ha vinto 1-2 in extremis contro l'Hellas Verona. Di seguito le sue dichiarazioni: "Una prova indegna quella del Napoli per quella che è la sua forza. Chiaro per come arriva e’ una soddisfazione per i tifosi, all’ultimo e contro il Verona, anche se dopo una sofferenza enorme. Alisson Santos e Vergara poi non li puoi togliere. Le mosse di Conte non erano corrette. Ha perso proprio velocità e spinta".