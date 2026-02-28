Hojlund a Dazn: "Potevamo fare meglio. Lukaku? Spero potremo giocare ancora insieme"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Hellas Verona nei minuti di recupero"Sono davvero stanco perché ho usato tante energie in questa gara. Sono contento per la vittoria e dei tre punti, anche del gol: dal punto di vista della prestazione potevamo fare di più, ma sono comunque contento. Lukaku? Sono contento sia tornato al gol.

Stiamo provando a giocare insieme, come fatto in amichevole. Spero potremo giocare ancora una volta insieme, spero di seguire le indicazioni dello staff e del tecnico per migliorare ancora di più l'intesa in questo finale di campionato. Non so chi sarà il Pivot tra noi due (ride, ndr), sto però imparando giorno dopo giorno da un attaccante completo come lui".