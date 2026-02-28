Live Verona, Akpa-Akpro in conferenza: "Che peccato! Volevamo fare il 2° gol..."

Jean Daniel Akpa-Akpro, centrocampista dell'Hellas Verona, è intervenuto dalla sala conferenze dello Stadio Bentegodi per rispondere alle domande della stampa dopo la sconfitta contro il Napoli.

Con quel gol hai pensato di poterla vincere?

"Un grande peccato, abbiamo avuto la possibilità di fare un gol e volevamo il secondo. Questa stagione è già successo, abbiamo pareggiatp e poi abbiamo preso il secondo. Dobbiamo però continuare a rimanere positivi ed a crederci".

Come si supera questa sconfitta?

"Dobbiamo pensare sempre positivo, crederci fino alla fine, rimanere saldi nel gruppo, lavorare. Se giochiamo così sempre, possiamo vincere tante partite".

Ti piacerebbe rimanere al Verona anche il prossimo anno?

"Sto bene qui, ma non ci penso la stagione è difficile, non penso al futuro, penso solo a lavorare giorno per giorno. Sto bene qui, è un peccato che la stagione stia andando così, pensiamo a fare bene ed a lottare fino alla fine".