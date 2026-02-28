Verona, Sammarco a Dazn: "Fatto la prestazione che volevamo, meritavamo il punto"

Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta ine xtremis contro il Napoli: "Siamo partiti dalla prestazione che volevamo fare. I ragazzi hanno lottato ed è così che faremo fino alla fine del campionato. Meritavamo una piccola gioia, seppur un punto ma dobbiamo continuare così. Sono state partite dure: a Sassuolo eravamo partiti bene e dopo un errore in disimpegno ci siamo poi sciolti. Non è un periodo facile per la squadra mentre oggi siamo rimasti in partita fino all'ultimo: questo deve esserci sempre e la gente lo vede, dobbiamo mostrare attaccamento alla maglia e alla città".

Sul pressing: "Abbiamo lavorato sotto diversi aspetti. Sapevamo che il Napoli avrebbe fatto la partita e li abbiamo portati sulle corsie laterali, mentre noi in affondo abbiamo cercato verticalità. Gli attaccanti hanno lavorato bene, come tutti".