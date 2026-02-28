Foto Le pagelle del Pampa: "Il voto di Conte era 4 fino al gol. Gli do 6 politico per la vittoria"

vedi letture

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Verona-Napoli 1-2. I migliori in campo sono i due autori dei gol azzurri Hojlund e Lukaku, insieme a Gutierrez, 6.5 per loro.

6 "politico" per Antonio Conte, giustificato così dal Pampa: "Il voto di Conte fino al gol era 4. Il 6 che riceve alla fine è politico perché si è vinto e la vittoria è importante. Ovviamente per molti tifosi meriterà anche un voto superiore, è così. Il mio 6 e’ politico".