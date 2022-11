Bjelanovic: “Napoli padrone del proprio destino, ma dopo la sosta ci sarà più equilibrio”

Sasa Bjelanovic, direttore sportivo dell'Istria 1961 ed ex attaccante di Torino, Hellas Verona e Atalanta, è intervenuto nel corso del TMW News.



Il campionato è virtualmente chiuso con il Napoli dominatore assoluto oppure Milan, Juventus e Inter potranno rientrare?

"Non penso che sia virtualmente chiuso. La sosta è inedita per tutti, molto lunga, darà possibilità alle squadre che non sono partite bene ed hanno avuto infortuni importanti come la Juventus di recuperare. Nella seconda parte la stagione sarà ancora più equilibrata, il Napoli ha un vantaggio importante, è padrone del proprio destino, ma le altre cercheranno di recuperare le forze, rinforzarsi e ripartire ancora più determinate".