Blasi: “L’entusiasmo a Napoli può dare ma anche togliere. Juve in crescita per il titolo”

Manuele Blasi in questi giorni è a Coverciano per conseguire il patentino UEFA Pro. L'ex centrocampista classe '80, che già da un paio d'anni ha iniziato la sua carriera da allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW del campionato di Serie A.

Il Napoli può durare a lungo?

"E' dura, il campionato è lungo ma hanno tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine".

L'entusiasmo che c'è può dare ma anche togliere?

"A Napoli c'è entusiasmo e so quanto desiderano vincere lo Scudetto. Allo stesso tempo questa può essere una pressione in più, ma ormai i giocatori hanno esperienza per capire il momento e non farsi abbattere nei momenti difficili".

Domenica ci sarà Juventus-Roma, una delle tue partite

"Sì, una bella gara. Come dicevo prima la Juventus è in crescita e la Roma è un'ottima squadra, sarà sicuramente una bella partita".

Mourinho sembra il tecnico ideale per la piazza di Roma

"Beh, sì. Mourinho ha dimostrato di essere il tecnico ideale per tante squadre e a Roma sta trovando di nuovo una sua dimensione. Sono sicuro che la Roma darà del filo da torcere a tante squadre".

Può tornare in Champions?

"Secondo me ha tutte le potenzialità per farlo".