Boateng: "Gattuso non era il migliore col tiki-taka, ma vuole che il Napoli lo faccia"

Kevin-Prince Boateng, nuovo calciatore del Monza, ha così parlato in conferenza stampa dei suoi ex compagni: "Pirlo e Gattuso? La cosa più bella è che erano due giocatori totalmente diversi. Ho giocato con tutti e due, entrambi hanno idee di gioco molto diverse, ma come allenatori si può cambiare: Gattuso non era il migliore col tiki-taka ma col Napoli vuol vedere il tiki-taka. Questo per me è il bello. Pirlo era molto elegante, Gattuso era più cattivo. E il bello per me è che stanno tutti e due in panchina adesso".