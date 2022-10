Boban la pensa come Pioli: “Il Milan nel match col Napoli ha giocato meglio”

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Dopo Pirlo l'Italia non ha avuto più un grandissimo talento. Sono passati vent'anni, è stato ucciso il talento italiano nei vivai. Per l'Italia ci vogliono 10-15 anni per tornare al top, al livello dell'Inghilterra". Così l'ex fantasista del Milan Zvonimir Boban ora head of Football dell'Uefa. "Poi - aggiunge Boban - bisogna cercare di fare questi stadi che sono ormai imprescindibili". E sul campionato italiano per Boban "il Napoli sembra pronto ad andare fino alla fine, mentre il Milan ha un grandissimo carattere e nel match col Napoli ha giocato meglio" (ANSA).