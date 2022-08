Bodo, Solbakken glissa sul futuro: "Non ho ancora deciso dove giocherò"

Ola Solbakken, attaccante del Bodo-Glimt, a gennaio si libererà a parametro zero.

Ola Solbakken, attaccante del Bodo-Glimt, a gennaio si libererà a parametro zero. Il norvegese, che piace molto al Napoli, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della partita di play-off Champions League: "Ora sto molto meglio, per il momento sono concentrato sul Bodo, ho ancora sei mesi di contratto. Ma non ho ancora deciso dove giocherò". Il giocatore, fermo per un problema alla spalla, viene monitorato dal club azzurro, infatti nel mese scorso lo staff medico del Napoli ha vigilato anche sul suo infortunio.