Boga, l'agente spiega: "Ecco perchè ha scelto l'Atalanta"

L'erede di Alejandro Gomez, con la diez dell'Atalanta, è finalmente ufficiale: Jeremie Boga è un nuovo giocatore della formazione della Dea di Gian Piero Gasperini. "Siamo felici, sono contento -spiega Daniel Boga a Tuttomercatoweb.com, fratello e agente del calciatore-. E' quello che Jeremie desiderava".

Ha dimostrato subito grande personalità prendendo un numero pesante come la 10 di Gomez

"Jeremie non teme nulla, conosce le sue qualità, le sue potenzialità e se Dio vorrà le saprà dimostrare all'Atalanta".



Cosa vi ha convinti a scegliere Bergamo?

"L'Atalanta da 3, 4 anni, si gioca un posto in Europa ed è anche lì in vista Scudetto. Il modo di giocare di Gasperini, poi, è perfetto per Jeremie ed è il progetto più interessante che potesse trovare".



Che ruolo potrà giocare a suo avviso a Bergamo?

"Potrà portare fantasia e imprevedibilità all'Atalanta nelle situazioni offensive di gioco. Vuole aiutare l'Atalanta a raggiungere i suoi obiettivi, ovvero arrivare più in alto in classifica e in Champions in futuro. E voglio ringraziare, per questa trattativa, CAA Base con Paolo Busardò e Paolo Figura, che mi hanno e ci hanno supportati nell'intermediazione e nella buona riuscita. Jeremie è davvero felice. Ed è pronto".