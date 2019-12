Bologna, De Leo: "Abbiamo il carattere di Mihajlovic, bravi a non mollare dopo lo svantaggio"

Emilio De Leo, collaboatore tattico di Mihajlovic, commenta così la sfida del Bologna sul campo del Napoli al San Paolo.

Cosa pensa della prestazione del Napoli?



"Non mi piace parlare degli altri. Non era facile dopo aver subito gol ritrovare coesione. Siamo stati bravi a ritrovare fiducia dopo la rete subita, i ragazzi sono stati bravi a gestire il momento ed a trovare una vittoria importante".

È stato un Bologna che non si è accontentato del pareggio...



"Questa squadra è figlia del nostro allenatore, quindi si tende sempre ad osare. Il mister ci dice sempre che si può anche perdere, ma avendo un certo atteggiamento alla fine i risultati arrivano"..

Cosa vi siete detti all'intervallo?



"In certi momenti deve scattare una scintilla che è necessaria per vincere queste gare. I ragazzi hanno sentito questa scintilla, siamo stati molto bravi ad accorciare le distanze sul piano tattico. La cosa importante per noi è la resilienza, siamo un gruppo destinato a soffrire, ma quando soffriamo non dobbiamo mai perdere la testa. Questo ci siamo detti all'intervallo e così è stato".

Ha sentito Mihajlovic?



"Ma lui è sempre co noi, ci sentiamo in maniera costante ed è lui a dare le direttive. Noi ci siamo sempre detti che non bisognava darsi alibi, dalla prima giornata si poteva fare sempre di più. Dopo un brutto periodo tutti hanno tirato fuori il carattere, poi il ritorno alla normalità è importante e Sinisa potrà essere un valore aggiunto".

La mossa di Skov Olsen era prevista?



"Lo avevamo fatto riscaldare nel primo tempo, era una delle possibilità che avevamo ed alla fine è andata bene".

Che tipo di lavoro ha chiesto ad Orsolini e Tomiyasu

"A Tomiyasu abbiamo chiesto di spingere un pochino di più, con Orsolini che doveva accentarsi e viceversa quando dovevamo attaccare. Tomiyasu ha interpretato molto bene queste indicazioni".

Un ringraziamento ai tifosi...



"Mi fa piacere ringraziare i circa cento tifosi che ci hanno seguiti fino a qui. Ci hanno aiutato tanto oggi".