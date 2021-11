Bologna, De Silvestri: "Col Napoli abbiamo perso ma giocato bene prendendo autostima"

"Vorrei diventare uno dei più prolifici difensori della Serie A. Ci sono Maggio, Chiellini. Io vorrei arrivare a 30. Facciamo cifra tonda". Non nasconde le sue ambizioni, Lorenzo De Silvestri, che con il suo Bologna è riuscito a ritrovare la vittoria contro il Cagliari: "Alla fine conta una cosa: il risultato - ha detto ai taccuini del Corriere dello Sport -. C’è poco da fare. Noi giochiamo per il risultato, è la chiave di quest’anno. Contro Milan e Napoli abbiamo giocato bene, preso autostima. Ma punti no".