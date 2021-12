Bologna, Mihajlovic tifa Napoli: "Scudetto? Inter favorita, ma vorrei vincessero gli azzurri”

Ultimo match prima della sosta natalizia per il Bologna che domani sfiderà alle 16:30 il Sassuolo. Il tecnico felsineo, Sinisa Mihajlović, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida e tra le varie domande ha detto anche la sua sul campionato.

C'è una squadra che vi ha colpito positivamente in questo campionato?

"Il giocatore che più mi ha colpito è Brozovic, mentre per la squadra se dico Inter è scontato... Lo stesso Napoli, nonostante i tanti infortuni, hanno una bella rosa. Come avevo già detto mi piacerebbe se ci fosse il Napoli a vincere lo scudetto".