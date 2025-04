Bologna, Miranda: "Italiano mi ha dato sicurezza. Avversari più tosti? Politano molto bravo"

Juan Miranda deve molto a Vincenzo Italiano. Il terzino sinistro del Bologna è stato intervistato da As, e ha spiegato quanto sia stato importante il nuovo tecnico dei rossoblù per la sua crescita: "Mi ha dato sicurezza. Mi ha impressionato in positivo, vive il calcio con grande intensità. È bene che ci sentiamo sotto pressione, così non abbassiamo la guardia. A volte l'allenamento è più duro delle partite (ride, ndr)".

Chi è stato l'avversario più difficile da affrontare?

"L'altro giorno ho giocato contro Politano e ho pensato che fosse un giocatore molto bravo. Anche Dumfries è molto forte".