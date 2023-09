Bologna, Motta sul caso Osimhen: "Sono fuori dai social e dico di non utilizzarli"

L'allenatore del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza

L'allenatore del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza.

Tornando alla partita con il Napoli, e all'occasione che hanno avuto dopo 4 minuti... Il suo umore era sereno?

"In quel momento li ero arrabbiatissimo, perché avevamo visto quella giocata in video tantissime volte. Poi dopo abbiamo gestito meglio la gara, ma in quel momento ero molto arrabbiato".

I social ieri hanno fatto litigare Osimhen e il Napoli... Lei cosa suggerisce ai suoi ragazzi sull'utilizzo di questo mezzo?

"Io consiglierei di non utilizzarli, ma non posso obbligarli. Io personalmente ho deciso di non entrare in questo mondo, e fatico a dare la mia opinione proprio perché non li utilizzo".