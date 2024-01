Bologna, Thiago Motta accostato al Barça: “Xavi via a giugno? Sì, ho saputo…”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 nella sfida contro il Milan

Thiago Motta, allenatore del Bologna, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 nella sfida contro il Milan: "Frutto del lavoro quotidiano di questi ragazzi che si preparano al massimo per fare partite come quella di stasera, grande prestazione da parte di tutti. Devo fare solo i complimenti a questi ragazzi, questo mi dà grandissime soddisfazioni. La nostra ambizione è quella di giocare tutte le partite per vincere e questa è una cosa importantissima, abbiamo questa possibilità e cerchiamo di trasmetterla. La squadra lavora tantissimo durante la settimana, seriamente, con grande responsabilità e impegno. Alla partita arrivano pronti, con grande fiducia in loro e nei compagni".

Qual è il potenziale di Zirkzee?

"Paragonare non mi piace, Joshua deve essere Joshua, però ha qualità straordinaria di farsi volere bene dai compagni e questo trascina. Ci sono momenti nei quali vuole fare troppo, questa è l'unica cosa da migliorare però lo spirito suo è di quelli che ti dà il piacere di allenarlo, è un ragazzo altruista che non pensa solo a se stesso e non è facile. Deve continuare così, accanto a compagni che hanno lo stesso spirito e cercano sempre di migliorare".

L'accostamento al Barcellona dopo l'addio di Xavi?

"Sì, ho saputo che andrà via a fine stagione, ma io vivo il mio presente che è il Bologna. Sono orgoglioso di vedere i miei ragazzi giocare così, è fantastico. Tutto il resto conta pochissimo".

Cosa è successo sull'espulsione?

"Non voglio parlare dell'arbitro, troppa tensione e non capisco perché. Ho chiesto spiegazioni e non le ho avute, mi tengo la prova della mia squadra".