Bomba della Domenica Sportiva: "Il 3-0 sembrava certo, ora è lontano dopo le parole di Cts e ministri"

Ulteriori aggiornamenti arrivano dalla Domenica Sportiva. Il giornalista Alberto Rimedio ha fatto il punto sulle conseguenze sportive della mancata partenza del Napoli e dopo le parole del Comitato tecnico-scientifico, ma anche dei vari Ministri intervenuti, non sono più così certe "Il 3-0 non è più così certo, non è più certo che il giudice sportivo darà il 3-0 alla Juventus. Sia il Cts sia il viceministro Sileri hanno detto che la competenza in materia di contagiati spetta alla ASL che ha impedito al Napoli di partire di per Torino. Sembrava scontata, ora non lo è, sembra remota, e si potrebbe chiedere un supplemento di informazioni".