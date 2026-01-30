Podcast
Bonanni: "Brutta Champions, ora la Fiorentina diventa determinante per il Napoli"
TuttoNapoli.net
L'ex calciatore Massimo Bonanni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pomeriggio di TMW Radio.
ll Napoli intanto esce dalla Champions e si prepara a vivere la sfida contro la Fiorentina. "Decisamente la prossima partita è più pericolosa e più determinante per il Napoli. Che abbia fatto una Champions negativa è sotto gli occhi di tutti; credo che l'obiettivo fosse almeno quello di arrivare ai play-off, mentre arrivare trentesimi è stato veramente brutto. In Serie A invece fino a tre settimane fa parlavamo di un duello con l'Inter fino all'ultimo, mentre ora gli azzurri devono trottare per mantenere la zona Champions. Sono convinto però che si potranno rilanciare e che contro la Fiorentina potranno vincere".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa di Antonio Gaito
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com