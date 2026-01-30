Podcast

Bonanni: "Brutta Champions, ora la Fiorentina diventa determinante per il Napoli"

Ieri alle 23:10Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pomeriggio di TMW Radio.

 ll Napoli intanto esce dalla Champions e si prepara a vivere la sfida contro la Fiorentina. "Decisamente la prossima partita è più pericolosa e più determinante per il Napoli. Che abbia fatto una Champions negativa è sotto gli occhi di tutti; credo che l'obiettivo fosse almeno quello di arrivare ai play-off, mentre arrivare trentesimi è stato veramente brutto. In Serie A invece fino a tre settimane fa parlavamo di un duello con l'Inter fino all'ultimo, mentre ora gli azzurri devono trottare per mantenere la zona Champions. Sono convinto però che si potranno rilanciare e che contro la Fiorentina potranno vincere".