Podcast Orlando: "Napoli obbligato a vincere con la Fiorentina! Resta un solo obiettivo"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, Saelemaekers dice che Allegri ha portato mentalità vincente: "Per me mentalità vuol dire gioco, sull'1-0 andare a cercare il 2-0 e non mettersi dietro".

Juve, non si può non rinnovare Spalletti: "Comolli dovrebbe essere un dipendente. La Juve ha bisogno di una punta, David e Openda non hanno dato garanzie e questo contratto a Spalletti lo devi fare anche velocemente. La Juve come società non è più riconoscibile rispetto a una volta".

Come vede la Roma? "Mi dà l'impressione che se l'Inter dovesse frenare, la Roma ha più chance di tutte. La Juve non sta meglio, ma è una mia sensazione".

Como-Atalanta snodo importante: "Adesso, oltre a essere perfetta nel gioco, il Como non prende gol. Ha insegnato un calcio meraviglioso Fabregas, contro l'Atalanta è sempre dura però. Il Como, se a fine anno fosse in Champions, non sarebbe sorpreso, perché giocano il miglior calcio in Italia".

Napoli-Fiorentina, chi riparte? "Bisogna vedere i numeri, la Fiorentina nelle ultime sei ha recuperato sette punti, ha dei problemi, sarà dura fino alla fine ma credo ce la possa fare. Devi vincere gli scontri diretti ma qualcosa di più si è visto ultimamente. Almeno per arrivare fuori la Fiorentina ha le possibilità. Al Napoli ora rimane solo l'obiettivo Champions e deve vincere per forza".