Chiariello: "Ora Conte deve allinearsi al Napoli, servono i giovani sul mercato"

Umberto Chiariello a 'Radio Crc' ha parlato di quello che è il momento che sta vivendo in stagione al Napoli: "Dobbiamo capire tre cose: perché tutti questi infortuni, chi è responsabile del mercato estivo fallimentare, e perché Conte è gigante in campionato e pigmeo in Europa. Sono dati oggettivi.

Conte ancora? Sì, perché garantisce competitività, che è il bene più prezioso per il Napoli. Ma Conte deve adattarsi al Napoli, che deve avere una dimensione europea, ringiovanirsi e fare player trading. I conti vengono prima del campo: una squadra forte nasce da conti forti. Il Napoli deve continuare sulla linea dei giovani di qualità. Gli allenatori passano, i bilanci restano. È questo che rende forte il Napoli. Anche l’allenatore deve ricordare che è stato giovane pure lui, e che il futuro è nei giovani".