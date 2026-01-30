Podcast Braglia: "Vedo malissimo la Fiorentina a Napoli! Conte in difficoltà dà sempre di più"

L'ex portiere Simone Braglia è iontervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, Saelemaekers dice che Allegri ha portato mentalità vincente: "Nell'analizzare quello che è il gioco che esprime il Milan, al di là della mentalità, credo vada analizzato come arrivano certi risultati. Anche se c'è una mentalità vincente, dentro certi risultati ci sono almeno 12 punti portati da Maignan".

Mateta non convocato dal Crystal Palace, il Milan ci crede. E Nkunku vicino alla Roma: "Alla fine non c'è più la Juve di una volta, come società. Giuntoli poteva anche restare, andava dato ancora più tempo a lui, ma Comolli sta dimostrando di non conoscere le sinergie di mercato di una società prestigiosa come la Juve. Il fatto che certi giocatori non li abbia presi fa pensare sulla voglia della società di ricostruire il blasone di un tempo. Se non rinnovi in fretta Spalletti rischi grosso, di uscire dalla Champions. Serve una stabilità interna".

Como-Atalanta snodo importante: "Per me può puntare alla Champions il Como. Sono certo che sia una partita verità e dimostrerà ancor di più che il Como ha raggiunto una certa maturità. Il Como ha ancora grandi spazi di miglioramento. E' giovanissima e ancora poca esperienza per certi traguardi, ma è una società ambiziosa".

Napoli-Fiorentina, chi riparte? "Il Napoli nelle difficoltà ha sempre saputo tirare fuori la prestazione. Vedo malissimo la Fiorentina, che non è abituata a lottare per certe posizioni. Vedo una Viola che rischia tanto, è quella che ha maggiori possibilità di retrocessione ora".